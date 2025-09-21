¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
Corrientes

Rescataron a 30 aves de corral en un caso de maltrato animal

Por El Litoral

Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 12:22

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó un allanamiento en un domicilio de ciudad Capital, donde se rescató aves de corral en un caso de maltrato animal.

Efectivos de la Comisaría VII Urbana en conjunto a Priar-Capital, Dirección General de Promoción de Derechos y Bienestar Animal de la Municipalidad de Corrientes y la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio de la capital correntina.

Como resultado del operativo se rescató a 30 aves de corral que fueron trasladadas para recibir tratamiento veterinario, tras lo cual se constató que todos los animales estaban en mal estado de salud.

En tanto que en la comisaría mencionada se realizan las diligencias pertinentes al caso.

