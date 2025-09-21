Intensa búsqueda de dos menores de edad desaparecidas en Corrientes

La Policía de Corrientes pide la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de dos menores de edad que desaparecieron en la capital correntina.

Se trata de Ludmila Ailen Maldonado y Antonella Mendoza, ambas de 16 años, quienes se ausentaron el sábado del Hogar María Nazareth, por lo que se denunció la desaparición en la Comisaría 1ra de la Mujer y el Menor. En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno.

Maldonado responde a las siguientes características físicas: 1,50 metros de estatura, contextura delgada, tez morena, ojos color marrón oscuro, cabellos color negro ondulado.

La última vez que fue vista llevaba puesto un short de jeans, cinto rojo, ojota tipo crocs rosado y un top rosado.

En tanto que Mendoza puede ser identificada por tener 1,55 metros de estatura, es de contextura delgada, tez morena, ojos color marrón y cabello largo color negro.

La última vez que fue vista llevaba puesto un short color blanco, remera blanca y franjas naranjas cortas, zapatilla gris.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar estas jóvenes, acercarse ante la citada dependencia o llamar al 4432913; o acudir a la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.