Fuertes lluvias y caída de granizo en el interior de Corrientes

Corrientes vivió una madrugada y mañana de domingo de lluvias que estaban previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tras emitirse una alerta amarilla. En Mocoretá se produjo la caída de granizo por varios minutos.

Vecinos de la localidad registraron el evento meteorológico ocurrido este domingo, el cual fue bastante copioso en cuando a la caida de granizo, pues en las imágenes se puede observar como es usado para enfriar un vaso con vino.

Cabe recordar que el SMN mantiene para este domingo un alerta amarillo por tormentas fuertes en casi todo el territorio de Corrientes. En tanto que se prevén lluvias para toda la jornada.

Volviendo a Mocoretá, vecinos pudieron recolectar granizo en baldes mientras que otros sólo podían filmar con impotencia cómo los trozos de hielo caían con fuerza sobre un auto estacionado en la calle.

Captura de video, un auto estacionado es impactado por el granizo

Marcas en el chasis del vehículo estacionado tras ser alcanzado por el granizo

Con imágenes de Qué Matina, de Mocoretá.

