Horarios confirmados para los primeros partidos de Regatas y San Martín

La Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 pondrá primera el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 horas, con un duelo cargado de simbolismo: en La Bombonerita, Boca Juniors, vigente campeón y defensor del título, enfrentará a Racing de Chivilcoy, el ascendido que se ganó su lugar tras consagrarse en la última edición de La Liga Argentina.

La acción continuará el jueves y será el turno, entre otros partidos, para la presentación de Regatas Corrientes que visitará a La Unión en el polideportivo Cincuentenario de Formosa. Este cotejo dará inicio a las 21.

El debut de San Martín está previsto para el viernes 16 cuando, también desde las 21, reciba a Atenas de Córdoba.

Mientras que el primer juego de Regatas como local será el domingo 28, en el estadio Raúl Argentino Ortiz, a partir de las 20.30.