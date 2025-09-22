Córdoba, Pingüinos y San Lorenzo mandan en el Pre Federal

La quinta fecha del torneo Pre Federal de Básquetbol transcurrió sin sorpresas. Los punteros ganaron sus respectivos compromisos y mantienen ese lugar de privilegio. Córdoba y Pingüinos mandan en el Grupo A y San Lorenzo (foto) en el B.

En la Zona A, el partido más importante se jugó en Goya donde Pingüinos superó como visitante a Unión 72 a 64 con 26 puntos de Marcelo Escobar. En el elenco local se destacó Ignacio San Vicente con 14.

Por su parte, Córdoba no tuvo mayores problemas para superar a Español de Santa Lucía 83 a 62 con 18 tantos de Lucio Sánchez. En el equipo del interior provincial estuvo el goleador del encuentro, Ulises González aportó 27.

Mientras que San Martín de Curuzú Cuatiá logró su segunda victoria en el certamen al vencer como visitante a El Tala 85 a 58. Eduardo Santamarina con 26 puntos y Matías Gremes con 17 fueron los goleadores en el actual campeón provincial. En El Tala, se destacaron Gabriel Villarroel y José Coutada con 11 cada uno.

En la Zona B. San Lorenzo de Monte Caseros sigue invicto y en esta oportunidad superó como local a Atlético Saladas 82 a 71. Gonzalo Gerez con 28 puntos y Juan Frigerio con 20 fueron los máximos anotadores en el elenco local, mientras que Agustín Niveyro con 19 puntos lo fue en el visitante.

Amad llegó a la capital correntina y con 26 puntos de Gregorio Espínola le ganó a Alvear 83 a 71 para seguir de cerca al único puntero del grupo.

Además, Hércules triunfó sobre Sportiva Esquinense 80 a 62. El partido se jugó en la capital provincial y tuvo como goleador a Lautaro ´Báez, del elenco local, con 22 puntos.

Cumplidas cinco fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Zona A: Córdoba y Pingüinos 9 puntos, Unión y San Martín 7, El Tala 6 y Español 5.

Zona B: San Lorenzo 10, Amad 9, Atlético Saladas 8, Alvear y Hércules 7, y Sportiva 6.

La próxima fecha (sexta) contempla estos encuentros:

Unión vs. El Tala

Pingüinos vs. Español

San Martín vs. Córdoba

Alvear vs. San Lorenzo

Hércules vs. Amad

Sportiva vs. Atlético Saladas