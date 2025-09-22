Rápida despedida de Midón del Challenger de Buenos Aires

El tenista correntino Lautaro Midón perdió este lunes en la primera ronda del Challenger de Buenos Aires y quedó eliminado de la competencia que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club.

Midón (262 del ránking de la ATP) cayó frente al boliviano Juan Carlos Prado Angelo (273) por 7-5, 4-6 y 6-1 en un partido que se extendió durante 2 horas y 7 minutos en la cancha central del complejo porteño.

El correntino de 21 años tuvo problemas con su saque. En el primer set, comenzó y los cerró cediendo su servicio. En el segundo se adelantó 2 a 0 pero después el juego se tornó equilibrado. En el tercero, volvieron los problemas con su saque, le quebraron en tres oportunidades y no pudo cambiar el marcador.

En el certamen porteño, los correntinos Ignacio Monzón y Carlos María Zárate quedaron eliminados en la primera ronda de la clasificación.

Para la próxima semana, Midón aparece en el cuadro principal del Challenger de Antofagasta, Chile. Monzón está en la lista para disputar la clasificación y Zárate aguarda la baja de varios jugadores para ingresar a la qualy.