Corrientes: así funcionarán los servicios municipales en el feriado del 24 de septiembre

Este miércoles 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced y feriado provincial en la capital y en Mercedes, la Municipalidad de Corrientes informó cómo funcionarán los principales servicios.

La recolección de residuos se prestará con normalidad en los turnos diurno y nocturno, al igual que la recolección diferenciada y el vaciado de Puntos Verdes.

La Agencia Correntina de Recaudación (Acor) abrirá de 7:15 a 16, mientras que el Tribunal de Faltas atenderá de 8 a 16 con guardia para trámites abreviados de secuestros comunes.

La Dirección de Defunciones trabajará de 7 a 19 en el Palacio Municipal para inhumaciones, traslados e introducción de cenizas.

Los cementerios San Juan Bautista, Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador permanecerán abiertos de 7 a 17.

En cuanto a los mercados, el Abasto (El Piso) no abrirá sus puertas, mientras que el de Productos Frescos lo hará de 7 a 13.

Los paseos de compras de El Piso, el Puerto, San Gerónimo y ex Vía funcionarán normalmente de 8 a 21. También se confirmaron las Ferias de la Ciudad, que estarán en plaza Torrent de 8 a 13.

Los centros de servicios turísticos atenderán en Plaza Vera (7 a 22), Terminal (8 a 20), Puerto (7 a 21:30) y Plaza Cabral (9 a 13 y 14 a 20).

Habrá guardias en Tránsito, Guardia Urbana, Transporte, barrido y el Servicio de Emergencias Municipales (ambulancias).

En cambio, no abrirán la Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias (CEL), las Saps y oficinas administrativas. Tampoco funcionarán los puntos Sube ni habrá cobro de estacionamiento medido.