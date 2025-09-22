"El desafío es ir por el torneo", afirmó el DT de Comunicaciones

Comunicaciones inició su pretemporada pensando en lo que será el comienzo de la Liga Argentina de básquetbol 2025/26.

“Tenemos bien en claro que el desafío es ir por el torneo y poner al club nuevamente en la Liga Nacional”, sentenció Ignacio “Titi” Barsanti, entrenador del elenco mercedeño.

“Por suerte pudimos elegir los jugadores que queríamos; cada uno fue seleccionado en base a un trabajo previo hecho con Facundo (Gorgi), para poder desarrollar el estilo de juego que buscamos. Así que estamos muy contentos en ese sentido”, señaló el DT frente a los jugadores y dirigentes que estuvieron en la práctica inicial.

Por su parte, Facundo Gorgi, mánager del plantel, aseguró que “todos coinciden con el perfil que buscamos. Más allá de que sean buenos jugadores, queremos que sean excelentes personas, porque ustedes no solamente están representando a un club, sino a una ciudad”.

Por su parte, el presidente Mario Fernández remarcó que existen dos objetivos: “El primero es el trabajo, que es lo que van a lograr ustedes en el día a día. Creo que trabajando se puede llegar lejos. Y el segundo, apuntalar la parte humana, porque para que ese grupo funcione debe haber buena armonía. Creo que ustedes, por lo que sabemos, son buenas personas, y eso me lleva a pensar que se va a formar un lindo grupo”.Posteriormente, comenzaron los trabajos físicos en el gimnasio a cargo del PF Franco Marzani, mientras que los juveniles realizaron tareas con pelota.En esta primera jornada estuvieron presentes Philip Lockett, Ángel Azúcar, Agustín Bruner, Lucas Machuca, Tomás Allende, Franco Fragozo, Damián Pineda y Facundo Wolisnky.El venezolano Franger Pirela se sumará en octubre y en los próximos días llegará el otro interno ya contratado, que será presentado formalmente en breve.También participaron Valentín Giménez, Mirko Ibarra (en recuperación de una lesión), Alejo Giles, Santiago Lezcano, Franco Cerimele, Franco Báez y Bautista Aguirre.El cuerpo técnico y de colaboradores está integrado por Ignacio “Titi” Barsanti como entrenador principal; Lucas Alfonso y Gabriel Aguilar como asistentes; Franco Marzani como preparador físico; Facundo Giorgi como mánager; y Martín Monzón como jefe de equipo. Además, continúa Emanuel Elías como kinesiólogo y Hugo Blanco como utilero.