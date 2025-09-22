El Curso de Árbitro Federal se pone en marcha con un centenar de participantes

El Curso de Árbitro Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que se desarrollará en Corrientes por iniciativa de la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) junto a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Consejo Federal de Fútbol de AFA se pondrá en marcha este martes.

La capacitación, que cuenta con casi un centenar de inscriptos, se realizará desde las 9.15 hs. en el Campus Universitario “Deodoro Roca”, ubicado sobre la avenida Libertad 5.407, en el Salón B de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas.

El curso contará con módulos teóricos y prácticos dictados por árbitros de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y docentes de la UNNE.

El Curso de Árbitro Federal está destinado a referís de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero con el objetivo de jerarquizar al arbitraje regional y a los profesionales que se desempeñan en competencias futbolísticas locales, regionales y nacionales.

El pasado 19 de agosto se llevó a cabo la presentación oficial del Curso de Árbitro Federal en un acto realizado en el Salón “Julián Zini” del Banco de Corrientes, en un acto que fue encabezado por el presidente de la FECOF, Pablo Alonso, y que contó con la presencia de autoridades municipales, provinciales y de la AFA, de la UNNE y de la UADA, entre otras instituciones.