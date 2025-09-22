Operativo contra el maltrato animal: la Municipalidad de Corrientes rescató 165 gallos de riña

Un operativo conjunto entre la Policía y la Municipalidad capitalina logró el rescate de 165 gallos de riña. La primera intervención se realizó tras una denuncia de vecinos en el barrio Lomas del Mirador, donde se secuestraron 30 aves.

El secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad, Hugo Calvano, destacó la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación con la Policía y la Justicia en la lucha contra el maltrato animal. El funcionario recordó que maltratar a un animal es un delito que tiene sanciones penales.

Aumentan las denuncias

Calvano informó que el número de denuncias por maltrato animal ha crecido significativamente en los últimos años. Desde la creación del área, en 2021, el número de denuncias pasó de 121 a 350 en lo que va del año.

Por ello, el funcionario recordó que si se observa una situación de maltrato, se debe llamar al 911. Por el contrario, si se trata de tenencia irresponsable de animales, se puede llamar al 147.

Operativo en el barrio Ongay

La Municipalidad también se hizo cargo de 135 gallos de la misma especie que fueron encontrados en otro operativo realizado por la Policía de Corrientes en el barrio Ongay. Según informó el director general de Promoción de Derecho y Bienestar Animal, Eduardo Osuna, los animales estaban "hacinados y maltratados".

Osuna detalló que los gallos fueron llevados a un lugar donde tengan las condiciones de bienestar adecuadas. "Una vez que estos gallos están recuperados, se les busca un fin donde puedan tener las mejores condiciones de vida en el tiempo que les reste", afirmó.