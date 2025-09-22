Valdés anunció cuándo arranca el pago de sueldos para los trabajadores provinciales

El gobernador, Gustavo Valdés, confirmó este lunes el cronograma de sueldos para los estatales correntinos activos y jubilados correspondiente al mes de septiembre.

Según detalló el mandatario, el pago iniciará el miércoles 24 para los trabajadores activos y jubilados con DNI finalizados en 0 y 1.

Continuará el jueves 25, con los documentos terminados en 2 y 3, el viernes 26 cobrarán las terminaciones 4 y 5.

El cronograma continuará el lunes 29 con 6 y 7 , y finalizara el martes 30 con los DNI que terminen en 8 y 9. Estos últimos disponibles en el homebanking y los cajeros habilitados desde el sábado 26.