Tapebicuá cambia de dueño: la planta fue incluida en la compra de Celulosa Argentina

El control accionario de Celulosa Argentina S.A. y sus empresas subsidiarias, entre ellas Forestadora Tapebicuá SAU, fue adquirido por el empresario Esteban Antonio Nofal, según se informó oficialmente en las últimas horas.

La ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, confirmó que Tapebicuá formó parte de las negociaciones de compra y señaló que el Gobierno está en contacto con el nuevo titular del grupo para exigir que se abonen los sueldos atrasados de los trabajadores, quienes llevan más de 45 días sin percibir sus haberes.

"Hay un compromiso del nuevo dueño de que en los próximos días comience a regularizar la deuda con los trabajadores", expresó Gabur.

Desde la empresa, a través de un comunicado institucional el SEO del grupo, detalló que la operación de compra se concretó el pasado 19 de septiembre . Además, señalan que la adquisición ocurre en un contexto de dificultades financieras que atraviesan actualmente las compañías, lo que requerirá “medidas profundas y sostenidas” para garantizar su continuidad y crecimiento.

"La adquisición se concreta en un contexto de dificultades financieras que atraviesan actualmente las compañías, situacion que demanda medidas profundas y sostenidas para asegurar su continuidad y crecimiento. Consciente de estos desafíos, le nuevo accionista asume el compromiso de liderarun proceso de transformación que permita recuperar la solidez operativa y financiera del grupo, preservando su valor estratégico de la industria", reza el comunicado.

Nofal, quien tiene experiencia tanto en el sector industrial como en el financiero, se comprometió a liderar un proceso de transformación y reestructuración que fortalezca la operación del grupo, con una mirada de largo plazo y enfoque regional.

El comunicado subraya que se proyecta una reingeniería del negocio orientada a consolidar el liderazgo de las empresas, con base en el arraigo territorial y el compromiso del capital humano que integra las plantas.