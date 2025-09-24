La respuesta de Yanina Latorre a la China Suárez: "La que se caga en tres menores sos vos"

La tensión entre Yanina Latorre y la China Suárez volvió a quedar expuesta tras un fuerte intercambio en redes sociales. Todo comenzó cuando la actriz acusó a la panelista de mostrar imágenes de su casa y de su auto, algo que —según sostuvo— ponía en riesgo su seguridad y la de sus hijos.

En LAM (América) repasaron el descargo que Suárez publicó en Instagram, en medio de la conmoción que generó el asalto que sufrió Pampita en su domicilio de Barrio Parque.

"En 2023, esta mujer publicó la imagen de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana, entró un grupo comando al barrio, a dos casas; los ataron, robaron y preguntaron 'cuál era la casa de la China Suárez'. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito", escribió la actriz, responsabilizando directamente a Latorre.

Lejos de quedarse allí, redobló su mensaje: "Te seguís cagando en tres menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos".

Yanina Latorre no se quedó callada: su respuesta a la China Suárez

La respuesta de la panelista no tardó en llegar y fue contundente. En X, expresó: "Esta caradura… Otra que expone toda su vida: muestra casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no se ve. ¡Ahhh, pero la culpable soy yo! Me tienen podrida".

Además, Latorre aclaró: "Es un auto en el que no se ve la patente y que todos conocemos. Un día chocó y está en X el auto y la patente grabada. Yo nunca publiqué la dirección de su casa porque no la tengo". También puso en duda la acusación de la actriz: "Todo el mundo sabía dónde vivía, ¿qué tengo que ver yo? Se viraliza porque ella sube los canjes. Le molesta que nos enteremos de que se está mudando".

Con dureza, fue más allá: "¿Qué tiene que ver el auto con los tres menores? La que se caga en tres menores sos vos, con todo lo que les hacés padecer con el padre, diciéndoles que tiene adicciones". Y sumó: "¿Qué tienen que ver yo sufrir por mis hijos porque el padre me había metido los cuernos con que tus hijos estén expuestos por una camioneta?".

Finalmente, volvió a remarcar la exposición mediática de la actriz: "La Casa de los Sueños la mostraron entera. La entrada, salida, carpinchos, inflables".

