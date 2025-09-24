Andy Kusnetzoff habló de las críticas que recibió por llorar en vivo

En los últimos días, Andy Kusnetzoff fue noticia por haberse angustiado en vivo en su programa Perros de la calle, mientras hablaba sobre la situación de las personas con discapacidad y los recortes en las pensiones. El conductor no pudo contener las lágrimas, sin embargo, a raíz de tanta repercusión, las críticas aparecieron.

Este martes, en una nota con LAM, el conductor habló del tema y respondió a los malos comentarios que recibió. "Yo entiendo que políticamente sirva, no sirva. Hace 23 años que hago este programa, no es la primera vez que hablo de la situación de cómo veo el país. En este caso estaba hablando de algo que tenía que ver con la gente que tiene un familiar discapacitado. Me angustié. Yo no actúo, no muestro mi emoción en general y hablo de muchas historias. En ese momento me angustié", comenzó diciendo el periodista.

Y, siguió: "Hace 15 años que hago las misiones solidarias. El mes que viene vamos a hacer otra, una vez más. Lo hice con todos los gobiernos. Ahora, lo que le pase a los demás con ver a alguien que se angustió o se sensibilizó con una situación en particular, si tienen ganas de criticarlo, pegarlo, usarlo políticamente, háganlo tranquilo, son libres de hacer lo que quieran", remarcó.

Ante esta respuesta, Cande Mazzone le preguntó si le molestaban las críticas. "No importa si me molesta o no me molesta. Simplemente no era algo que daba para opinar o no opinar. Uno hace un programa en vivo. Hace 23 años, que hago este programa, hace 30 estoy en televisión. ¿Cuántas veces me viste que me quebré o me emocioné? Yo no lo uso políticamente. Me pasó y punto. Ahora, si eso gusta, no gusta, yo me dedico a hacer un programa. Me gusta tratar de ayudar a la gente. Lo hice en todos los gobiernos porque las necesidades no empezaron ahora. Estuvieron siempre. Y en este caso hablaba de algo específicamente que tiene que ver con tener un familiar con discapacidad y qué difícil que debe ser para esos padres que están ayudando a sus hijos. Bueno, toda esa charla me angustió. Eso es todo. Lo que le pasa a los demás, la verdad, no me importa. No le voy a contestar específicamente a nadie porque no lo vi y la verdad que si no lo veo, no tengo ganas", dijo Kusnetzoff contundente.

Acto seguido, la cronista no dudó y preguntó sobre los gestos de Mario Pergolini. El conductor fue escueto: "Todos lo conocemos. No tengo idea, ya lo conocés. No lo vi", respondió.

"Creo que la gente que está en vivo comunica cosas y le pasan cosas. No sé, ahora, de golpe, parece que está mal tener empatía con la gente que necesita algo. ¿Hay que pedir disculpas por eso? A mí no me parece que sea así. En todo caso, habrá que pedir disculpas por otra cosa. Pero la verdad, a mí me gusta hacer un programa real y hablar, ser honesto, ser auténtico. Si a los demás no les cabe o quieren usarlo para otra cosa o se burlan de eso, no es mi problema", cerró Andy.

FUENTE: minutouno.com