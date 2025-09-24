¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

escuela de oficios Tarragó Ros Lotería Correntina
escuela de oficios Tarragó Ros Lotería Correntina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
De qué se trata

Mauro Icardi volverá a Argentina y podría haber un nuevo escándalo

Tras el regreso de la China Suárez, el futbolista también volvería al país y se espera que se genere revuelo con su presencia.

Por El Litoral

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 10:27

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando episodios. En medio de una tensa calma, el futbolista regresaría al país y los problemas volverían.

Según reveló Facundo Ventura en Empezar el día, el magazine conducido por Amalia Yuyito González, Icardi volverá a Argentina en breve y tiene en claro lo que va a hacer.

“Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, comenzó diciendo.

Y, sumó sobre el vínculo con sus hijas: "Ya habían empezado a tener de nuevo las videollamadas. Es uno de sus deseos más grandes porque las extraña y quiere pasar tiempo con ellas". En este sentido, añadió: "Esto es lo que más quiere Mauro en este momento”.

En cuanto a la segunda razón, dijo: "Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”, reveló Facundo Ventura confirmando así que el ex de Wanda Nara "quiere hablar".

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD