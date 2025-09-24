Colonia Carlos Pellegrini en los Best Tourism Villages

El pueblo correntino de Colonia Carlos Pellegrini se convirtió en el octavo y último de los seleccionados por Argentina en recibir su certificado de nominación a los Best Tourism Villages, el programa de ONU Turismo que distingue a los mejores destinos rurales del mundo.

Fue entregado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, con la presencia del intendente local, Juan de la Cruz Fraga, y la ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri.

En el marco de la actividad, los funcionarios y el equipo de la Secretaría recorrieron el Parque Provincial Iberá, uno de los principales atractivos naturales del país y puerta de entrada a los Esteros del Iberá, área protegida de relevancia internacional por su biodiversidad.

Con la entrega de este certificado, se completa la lista de los ocho pueblos argentinos que este año competirán en el programa Best Tourism Villages: Famatina (La Rioja), Seclantás (Salta), Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Uspallata (Mendoza), Saldungaray (Buenos Aires), Villa Elisa (Entre Ríos) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes). Todos estos destinos tendrán una participación destacada en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires del 27 al 30 de septiembre, donde darán a conocer su identidad, atractivos y propuestas.

Los ganadores a nivel mundial se darán a conocer el próximo 17 de octubre en una ceremonia a realizarse en Huzhou, provincia de Zhejiang, China.