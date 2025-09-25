El “Flaco” López es la figura del Palmeiras y sueña con jugar un Mundial

La serie entre Palmeiras y River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores dejó a un protagonista indiscutido: José “Flaco” López.

El delantero correntino jugó un gran primer tiempo en el encuentro de ida disputado en el Monumental y en la revancha, en el Allianz Parque fue autor de dos goles que sellaron la eliminatoria y el pase del equipo brasileño a las semifinales.

“Sabíamos que iba a ser un partido durísimo. La clave fue no volvernos locos cuando sufrimos el primer gol. Este equipo tiene eso, no se rinde jamás. Dejamos afuera a un gran rival”, sostuvo el jugador de 24 años nacido en la ciudad correntina de San Lorenzo.

“Sufrimos un poco en el primer tiempo a partir de una desatención en la pelota parada. Es fútbol, supimos llevarlo y jugarlo, bien concentrados en lo que teníamos que hacer”, destacó López que lleva 7 goles en la presente Copa.

“Es difícil decir quien fue mejor, los dos equipos estuvieron bien. Creo que fuimos eficaces, generamos más situaciones y en lo personal creo que fuimos mejores por el resultado. Palmeiras pasó y eso es lo más importate”, resaltó.

“River es un equipo 100% ganador, igual que Palmeiras. Estos partidos se deciden en detalles. Y al ser tan mínimas las diferencias, todos terminan un poco exaltados y como locos”, manifestó.

El delantero explicó que “Palmeiras se ganó el respeto de América y del Mundo y eso lo transforma en un equipo ganador”.

Pensando en su futuro, fue tajante y sostuvo que quiere ser parte de la Selección Argentina en el próximo Mundial. “Es un sueño que tengo, falta un montón, pero intento día a día mejorarme, ser más capaz y si se da la oportunidad que me encuentre preparado”.

López fue convocado por Lionel Scaloni en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En el partido contra Venezuela quedó afuera de la lista, mientras que contra Ecuador integró el banco de relevos pero no debutó.