Humberto Krujoski quedó décimo en los entrenamientos en Paraná

La actividad de la novena fecha del Turismo Carretera 2000 en Paraná comenzó con los ensayos donde Humberto Krujoski (Reanault) rindió de menor a mayor.

El correntino terminó décimo en la segunda tanda de entrenamientos que liderá Luis José Di Palma (Citroën).

La jornada de viernes comenzó con Krujoski en la décimo tercera ubicación en la primera tanda de prácticas, mientras que en la segunda mejoró tres posiciones y llega con buenas expectativas al segundo día de actividad.

“Paraná es un circuito lindo, rápido pero exigente. Hay que poner el auto bien punto para los sectores rápidos pero es importante también que en lo lento traccionen bien. Es un circuito muy técnico”, señaló Marcelo Ambrogio, propietario del equipo AXION Energy Sport que prepara el auto de Krujoski.

Luis José Di Palma con un Citroën dominó las dos tandas de entrenamientos.

Su escolta fue el líder del campeonato Agustín Canapino (Renault), seguido por Bernardo Llaver (Honda), Franco Riva (Chevrolet) y Camilo Trappa (Renault).

Para este sábado, se diagramó una nueva tanda de práctica. La clasificación comenzará a las 12.45, mientras que a las 15.30 se largará la primera final del fin de semana que está prevista a 10 vueltas o 15 minutos de duración.

La segunda final en el autódromo de la capital entrerriana está prevista para este domingo. La largada está pautada para las 11.30 con una duración de 20 vueltas o 30 minutos.