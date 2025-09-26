Advierten sobre el peligro de la chatarra espacial hallada en Chaco

Un inusual y potencialmente peligroso hallazgo se produjo en Campo Rossi, en la localidad de Puerto Tirol, donde la Policía del Chaco encontró restos de un objeto espacial. Se trata de la vaina de un tanque de combustible de un cohete, que generó una rápida intervención de las autoridades ante el riesgo que representa para la salud pública.

Peligro de toxicidad y medidas de prevención

La Jefatura de Policía del Chaco se comunicó con el comodoro retirado Rubén Lianza, director del Centro de Investigación Aeroespacial (CIAE) de la Fuerza Aérea Argentina, para obtener precisiones. Lianza explicó que la pieza está construida en fibra de carbono y podría liberar polvo tóxico al contacto. Además, confirmó que este tipo de tanques transporta hidracina, un combustible altamente peligroso para la salud.

Ante esta situación, se dispuso el inmediato perimetrado del área para evitar cualquier riesgo de intoxicación. Asimismo, se advirtió a la población sobre la posibilidad de que aparezcan más fragmentos de chatarra espacial en la zona, ya que es común que caigan varios sin control.

Arribo de especialistas de la Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea confirmó que una comisión especializada arribará a la provincia este mismo viernes para encargarse de la remoción segura del material. En el lugar, la Policía del Chaco ya dejó una consigna de Bomberos para resguardar la zona y evitar que los pobladores entren en contacto con los restos del cohete.

*Con información de Data Chaco