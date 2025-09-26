Regatas Corrientes está entre los cuatro mejores equipos del país

Regatas Corrientes accedió al Final Four de la Liga Federal U11 Formativa al ganar el pasaje en uno de los cuadrangulares semifinales.

El Cuadrangular A semifinal de la Liga Federal Formativa U11 Femenina se jugó en la cancha del Club Sagrado Corazón durante el pasado fin de semana, lugar donde el Club de Regatas Corrientes fue anfitrión y consiguió el boleto a la definición.

Las chicas regatenses recibieron las visitas de Regatas San Nicolás, San Lorenzo de Tostado y Hércules de Charata, cuatro equipos que buscaban las dos plazas para meterse en la definición de la categoría debutante en este 2025.

En la primera jornada, el sábado por la tarde, Hércules venció a San Lorenzo 92 a 73 y Regatas Corrientes superó a Regatas de San Nicolás 100 a 35.

El domingo por la mañana Hércules venció 77 a 45 Regatas San Nicolás y Regatas Corrientes hizo lo propio frente a San Lorenzo 82a 60, logrando así la clasificación de ambos equipos de antemano.

En la jornada final, San Lorenzo venció 88 a 69 a Regatas San Nicolás, y Hércules se adueñó de un partidazo frente a Regatas 89 a 88.

De este modo, tanto las de Charata como las correntinas se metieron entre los cuatro mejores equipos de la categoría a nivel país e irán en busca del título en el Final Four que se jugará entre el 11 y 12 de octubre y donde además estarán Obras y Unión Florida.

El plantel Remero, dirigido por Verónica González, tuvo en sus filas a Ana Paula Aguirre, Guillermina Sotelo Benítez, Joaquina Oviedo Ricagno, Zoe Monzón, Mora Valenzuela, Bianca Feü, Gianna Suárez, Marianela Cremaschi, Nuria Ivern Guilaña, Francesca Núñez Buongiorno, Amparo Contreras Maldonado, Francesca Ramírez Esquivel, Indiana Romero Woelflin y Paz Frete Cardozo.

Esta temporada 2025 es la primera edición de esta novedosa categoría de U11, y en donde las chicas Fantasmas demuestran estar a un alto nivel en el plano nacional.