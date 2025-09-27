Regatas recibe a Atenas en su debut como local en el Fortín

Regatas Corrientes comenzará a transitar este domingo su localia en la Liga Nacional de Básquetbol cuando reciba a Atenas de Córdoba. Será su segundo partido de la temporada 2025/26 y el primero que jugará en el estadio Raúl Argentino Ortiz (Fortín Rojinegro) que lo albergará mientras se reconstruye el José Jorge Contte.

El encuentro dará inicio a las 20,30 hs. con el arbitraje de Pablo Estévez, Nicolás D'Anna y Silvio Guzmán. Regatas viene de vencer como visitante a La Unión de Formosa (91-85) y Atenas cayó el viernes, en la capital correntina frente a San Martín (76 a 49).

La presentación de Regatas en Formosa dejó como saldo el buen trabajo ofensivo y las variantes que tiene para llegar al gol.Frente a La Unión, seis jugadores llegaron al doble dígito en el casillero de puntos. El destacado fue Andrés Jaime, llegando desde la banca con 17 tantos.

La otra cara fue la irregularidad e imprecisiones, lógicas en el inicio del torneo, y la permeabilidad de su defensa.

"Siempre es bueno comenzar ganando y más si es de visitante, pero tenemos que corregir nuestra defensa", reconoció el base Jaime.

"Mostramos que tenemos mucho poder de gol, sin embargo pretendemos ser un equipo con mayor solidez defensiva. Seguramente se irán haciendo ajustes con el correr de los partidos", agregó.

"Ahora nos toca debutar como local pero en una cancha que no es nuestra. Será todo un desafío hacer una fortaleza de nuestra localia en la cancha de San Martín. Seguramente contaremos con el apoyo de nuestro público", anticipó.

En el plantel que conduce Juan Manuel Varas, se espera que Mateo Chiarini pueda tener más minutos en cancha dado que en Formosa jugó solamente poco más de 4 minutos. Por otra parte, el pivote Tayavek Gallizi recién se sumará al equipo en la segunda quincena de octubre.

Atenas mostró una imagen desdibujada en Corrientes el pasado viernes. Mostro pocas respuestas en ataque ante la buena defensa de San Martín. Los dirigidos por Gustavo Peirone deberán corregir la circulación de la pelota y seleccionar mejor los lanzamientos si pretende llevarse un triunfo desde la capital correntina.

Luego del encuentro de este domingo, Regatas jugará dos partidos como visitante: Obras Basket (jueves 2 de octubre) y Peñarol de Mar del Plata (jueves 4). Luego regresará a Corrientes para recibir a Unión de Santa Fe el martes 21 y después llegará la Liga Sudamericana en Asunción.

Venta de entradas

Las entradas para el cotejo frente a Atenas se venderán en el Fortín Rojinegro desde las 18 horas de este domingo hasta el horario del inicio de partido. Las populares tienen un valor de $6.000 para socios (Regatas) y $12.000 para no socios, y las plateas de $15.000 para socios y $25.000 no socios.