Defensa y Justicia frenó a Boca en un final apasionante

Defensa y Justicia venció como local a Boca Juniors 2 a 1 en un partido que tuvo un final electrizante y que marcó el regreso, después de seis jornadas, de Kevin Zenón en el Xeneize.

Las emociones en la noche del sábado en Florencio Varela llegaron sobre el final del encuentro que correspondió a la décima fecha del Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

A los 38 minutos del complemento, Abiel Osorio abrió la cuenta para el local con un tiro penal. por la misma vía igualó Leandro Paredes a los 42, mientras que Osorio le dio el triunfo a Defensa a los 51 minutos.

Con este resultado, se cortó una racha de seis partidos sin derrotas para Boca Juniors que por ahora se encuentra en la sexta ubicación de la zona A con 14 puntos. En tanto que Defensa subió al segundo lugar del grupo con 15 unidades.

Boca Juniors, que quedó afuera de la zona de Libertadores, fue dirigido por Claudio Úbeda por la ausencia de Miguel Ángel Russo.

Kevin Zenón volvió a jugar en Boca después de seis fechas. A los 18 minutos del segundo tiempo ingresó por Brian Aguirre. El volante goyano tuvo poca participación y no gravitó en el ataque boquense.

La producción de Boca Juniors volvió a defraudar. Se mostró sin generación en la mitad de la cancha y Agustín Marchesin alternó buenas intervenciones y otras con muchas dudas.

En la próxima fecha, el domingo 5 de octubre, Boca recibirá a Newell’s, mientras que Defensa y Justicia se medirá con Tigre en Victoria el viernes 3.

Más resultados

Durante la jornada sabatina, San Lorenzo venció a Godoy Cruz 2 a 0 con goles de Gastón Hernández y Alexis Cuello. Por el mismo marcador, Argentinos superó como visitante a Aldosivi de Mar del Plata con goles de Giuliano Cerato y Hernán López Muñoz.

Mientras que Rosario Central la ganó a Gimnasia en La Plata 3 a 1 con un gol de Ángel Di María.