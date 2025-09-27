El nuevo informe trimestral del clima prevé calor fuera de lo normal hasta fin de año

Para lo que queda de este año se prevé en gran parte del país un calor fuera de lo normal. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional en su informe climático trimestral publicado en las últimas horas, que comprende desde octubre hasta diciembre inclusive.

La previsión indica que la única zona del país en la que las temperaturas durante ese periodo serán las normales para la época es el noroeste, puntualmente en La Rioja, Catamarca, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy. En el resto del territorio argentino, con algunos matices, los valores se ubicarán por encima de lo habitual.

Así, tras un comienzo de primavera fresco, al parecer las condiciones del tiempo experimentarán un giro importante. El corazón del foco de calor estará ubicado en la provincia de Córdoba, donde existen las mayores probabilidades de que haya marcas térmicas superiores al promedio histórico: un 55 por ciento.

Desde allí, la onda calórica se irradiará a las provincias limítrofes y un poco más allá también. Alcanzará a Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, sur de San Juan y Entre Ríos. En toda esa área las chances de que el calor sea superior a lo normal llega al 50 por ciento.

Luego, tanto el noreste del país como la Patagonia presentarán un escenario similar, con hasta un 45 por ciento de probabilidades de que el calor del próximo trimestre se ubique por encima de lo acostumbrado.

Recién en el informe que se conocerá en un mes se podrá saber cómo seguirá el clima en enero, ya pleno verano, aunque de continuar la tendencia próxima pasada todo indicaría que la curva seguiría ubicándose en niveles superiores a la normalidad.

Las condiciones meteorológicas implican una de las claves que determinará la magnitud de la próxima temporada de dengue que recién está arrancando. Para los expertos es difícil afirmar hoy qué pasará con la proliferación del mosquito Aedes aegypti (tras la baja actividad que la especie tuvo el verano pasado), y el combo de temperatura y lluvias será determinante.

A propósito de las lluvias, las persistentes precipitaciones con las que amaneció este sábado no tienen que engañar la perspectiva de lo que viene. El informe trimestral del SMN muestra en términos de anomalía una antítesis del panorama de temperaturas: detalla que al menos hasta fin de diciembre en casi todo el país las precipitaciones se ubicarán en valores normales.