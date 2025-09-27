Dos jóvenes intentaron agredir a un Policía con un cuchillo en un allanamiento

La Policía de Corrientes informó este viernes que tras realizarse tres allanamientos en el barrio Itatí dos jóvenes fueron demorados por amenazar con un arma blanca a los efectivos policiales.

El procedimiento ocurrió sobre la calle Mar del Plata del barrio mencionado, cuando uno de los aprehendido sacó un cuchillo para agredir a un agente.

Los otros dos allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en calle Amado Bompland y Río Paraná, y en Amado Bompland al 400, respectivamente. En estos casos, no se hallaron elementos de interés para la causa que se investiga.

Los autores fueron demorados y trasladados a la comisaría jurisdiccional. En tanto, el cuchillo secuestrado y puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente.

La investigación permanece abierta y se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal competente.