Ni Una Menos marchó al Congreso para pedir justicia

Organizaciones sociales, políticas, y personas autoconvocadas se movilizaron esta tarde a la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el triple crimen en Florencio Varela, de Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Desde el colectivo feminista Ni Una Menos llamaron a marchar esta tarde hacia el Congreso bajo la consigna: “Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”.

Pasadas las 16, comenzaron a llegar las primeras columnas a las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Desde allí, agrupaciones y colectivos feministas se dispusieron a marchar al Congreso en reclamo de justicia por el brutal asesinato de las tres jóvenes, por el que ya hay doce detenidos vinculados con el caso, cuya principal hipótesis gira en torno a un ajuste de cuentas narco.

Encabezaron el encuentro familiares de las tres jóvenes, entre ellos, Antonio y Sabrina, respectivos abuelo y hermana de Brenda, quienes se expresaron ante la prensa en pedido de justicia. “Necesito la verdad. No quiero irme a mi casa si una respuesta”, declaró el hombre, en diálogo con TN.

Si bien todo el trayecto de Plaza de Mayo al Congreso transcurrió en calma, prácticamente sin presencia policial, una vez en el lugar, el cronista de LN+ Roberto Funes Ugarte fue agredido por un grupo de manifestantes con la cara cubierta.

“Los infiltrados de siempre se aprovecharon de un reclamo doloroso”, apuntó Funes Ugarte al relatar el violento episodio que vivió en las inmediaciones del Congreso. “Todo comenzó con un fotógrafo de ojos claros que comenzó a golpearme y a darme patadas. Yo no me di cuenta hasta que había un montón de mujeres detrás de mí que me decían facho y todo tipo de cosas”, describió el cronista.

“Habló el abuelo de Brenda [Antonio] y de repente me veo envuelto en una burbuja, una marea humana insultándome”, agregó Funes Ugarte.

A raíz de la agresión, el periodista contó que decidió alejarse de la Plaza de los Dos Congresos y se dirigió rumbo a la intersección de las calles Alsina y Salta, acompañado por la hermana de Brenda, Sabrina.