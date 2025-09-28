Benjamín Traverso remontó 13 lugares y llegó al Top 10 en el Mouras

La primera fecha de la Copa de Oro de la Fórmula 3 Metropolitana concluyó este domingo con la segunda final del fin de semana y una gran remontada de Benjamín Traverso.

El piloto esquinense largó en el puesto 23 y concluyó décimo en la carrera que se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Traverso tuvo que largar desde las últimas filas de la grilla por un toque que tuvo en las series del sábado y que lo obligaron a abandonar.

Desde la largada de la carrera del domingo, Traverso mostró que tenía un buen auto preparado por el Castro Racing y comenzó a superar autos.

En la mitad de la competencia, después de un relanzamiento, Traverso quedó décimo segundo al dejar atrás al goyano Iván Vilas.

Por algunos giros, Traverso llegó a estar noveno pero no pudo sostener el ritmo y debió conformarse con la décima ubicación.

“No teníamos potencial para pelear entre los 5 pero supimos maximizar el potencial que teníamos sumando buenos puntos para la Copa de Oro”, reconoció Traverso que el sábado, con lluvia, logró la cuarta ubicación.

La carrera de este domingo tuvo como ganador a Stéfano Polini, que logró su 2º triunfo del año.

El chaqueño tomó la punta en la mitad de la carrera y, tras un final electrizante con intercambios de liderazgo, se impuso ante Malek El Bacha y Thiago Falivene, completando un podio íntegramente del Satorra Competición.