Racing recibe a Independiente en un clásico especial

Racing, que avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años, e Independiente que tendrá el debut del DT Gustavo Quinteros (foto) reeditarán este domingo una nueva edición del clásico de Avellaneda.

El encuentro de la décima fecha del Clausura iniciará a las 15:15, en el “Cilindro de Avellaneda” con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Entonado por su presente copero y por una mini racha de dos triunfos seguidos en el Clausura, Racing intentará extender una semana de festejos.

Racing sufrirá la baja de Juan Nardoni, quien sufrió un desgarró en el último partido ante Vélez, por lo que será reemplazado por Bruno Zuculini. Además, Santiago Solari será resguardado debido a que llegaba con lo justo físicamente.

Independiente acumula 11 partidos sin ganar sumando la derrota ante Belgrano de Córdoba en Copa Argentina y la polémica serie ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, provocó la renuncia de Julio Vaccari y la posterior llegada de Gustavo Quinteros.

La principal ausencia en el “Rojo” pasa por la defensa, debido a la lesión de Sebastián Valdez, quien será reemplazado por Franco Paredes.

River quiere ser puntero

Luego de su eliminación en la Copa Libertadores, River pone todas sus fichas en el Clausura. Este domingo recibirá a Deportivo Riestra con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en la Zona B.

El encuentro está programado para las 18, se llevará a cabo en el estadio Monumental. El árbitro designado fue Pablo Echavarría.

Marcelo Gallardo no podrá contar con Enzo Pérez ni con Juan Portillo.

Los otros cotejos del domingo son: Independiente Rivadavia de Mendoza - Huracán (19.30) e Instituto - Lanús (20,15).