La Selección Argentina debutó con una victoria en el Mundial Sub 20 de fútbol

La Selección argentina debutó este domingo en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, ante Cuba, por la primera fecha del Grupo D. El equipo de Diego Placente logró sus primeros tres puntos en un partido que se complicó más de lo esperado.

Alejo Sarco, la figura del encuentro, abrió el marcador desde temprano y todo parecía encaminarse a una goleada, pero la inesperada expulsión de Santiago Fernández dejó a la Albiceleste en desventaja numérica.

En el primer tiempo, Sarco volvió a marcar para aumentar el margen en el tanteador y sellar su doblete. Sin embargo, antes del descanso, Cuba convirtió el descuento y emparejó el partido.

El tercer gol de la jornada llegó en el tiempo adicionado del complemento. El juvenil de River, Ian Subiabre, liquidó el duelo con un gran remate desde el sector izquierdo del campo y aseguró la victoria de Argentina en el debut.

La Selección Sub 20 quiere volver a brillar en el Mundial

La Albiceleste buscará recuperar el protagonismo en un torneo que conoce muy bien, ya que es la máxima ganadora con seis títulos en su historia (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

Sin embargo, en las últimas ediciones no logró ser competitiva y sus mejores actuaciones recientes fueron los cuartos de final en 2011 y los octavos de final en 2019 y 2023.

En esta nueva cita mundialista, el equipo dirigido por Diego Placente comparte el Grupo D junto a Cuba, Italia y Australia. Justamente, europeos y oceánicos se medirán este domingo a las 17.

La formación de Argentina vs. Cuba

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Todos los partidos de Argentina

Domingo 28 de septiembre

20:00 | Cuba vs. Argentina

Miércoles 1 de octubre

20:00 | Argentina vs. Australia

Sábado 4 de octubre

20:00 | Argentina vs. Italia

La Albiceleste es la selección más ganadora de la historia del certamen, con 6 títulos en su haber: Japón 1979, Catar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.

Dónde ver en vivo los partidos del Mundial Sub 20

Todos los partidos del torneo serán televisados por DirecTV Sports (DSports). Además, Telefe transmitirá en vivo la ceremonia inaugural y los encuentros de la Selección argentina.

Cronograma del Mundial Sub 20

Fecha 1

Sábado 27/9

17.00 | Corea del Sur vs. Ucrania

17.00 | Japón vs. Egipto

20.00 | Paraguay vs. Panamá

20.00 | Chile vs. Nueva Zelanda

Domingo 28/9

17.00 | Marruecos vs. España

17.00 | Italia vs. Australia

20.00 | Cuba vs. Argentina

20.00 | Brasil vs. México

Lunes 29/9

17.00 | Noruega vs. Nigeria

17.00 | Francia vs. Sudáfrica

20.00 | Estados Unidos vs. Nueva Caledonia

20.00 | Colombia vs. Arabia Saudita

Fecha 2

Martes 30/9

17.00 | Panamá vs. Ucrania

17.00 | Egipto vs. Nueva Zelanda

20.00 | Corea del Sur vs. Paraguay

20.00 | Chile vs. Japón

Miércoles 1/10

17.00 | España vs. México

17.00 | Italia vs. Cuba

20.00 | Brasil vs. Marruecos

20.00 | Argentina vs. Australia

Jueves 2/10

17.00 | Estados Unidos vs. Francia

17.00 | Colombia vs. Noruega

20.00 | Nigeria vs. Arabia Saudita

20.00 | Sudáfrica vs. Nueva Caledonia

Fecha 3

Viernes 3/10

17.00 | Ucrania vs. Paraguay

17.00 | Panamá vs. Corea del Sur

20.00 | Nueva Zelanda vs. Japón

20.00 | Egipto vs. Chile

Sábado 4/10

17.00 | España vs. Brasil

17.00 | México vs. Marruecos

20.00 | Argentina vs. Italia

20.00 | Australia vs. Cuba

Domingo 5/10

17.00 | Nueva Caledonia vs. Francia

17.00 | Sudáfrica vs. Estados Unidos

20.00 | Nigeria vs. Colombia

20.00 | Arabia Saudita vs. Noruega

