Imputan a un hombre en Saladas por abuso sexual: la Fiscalía pidió prisión preventiva

Un hombre de 59 años fue imputado el domingo por el delito de abuso sexual con acceso carnal, tras la denuncia de joven de 27 en Saladas.

Así lo confirmó el fiscal de Saladas, Osvaldo Ojeda. El hecho ocurrió el jueves 24, tras la denuncia la Policía realizó un allanamiento en un domicilio y detuvo al acusado.

“En horas de la mañana -del domingo- se habían formalizado se le leyó el hecho y se le informó el delito por el que se le imputa”, declaró Ojeda sobre la detención del acusado en entrevista a Radio Sudamericana.

“La Fiscalía pidió la prisión preventiva por el término de 30 días” precisó el fiscal y agregó que en la toma de declaraciones “la víctima no quiso estar presente, solo que se le informe el resultado de la audiencia”.

Denuncia e investigación

Igualmente se espera la declaración del hombre de 27 años “para que ratifique lo que dijo en la denuncia y ampliar unos puntos que para la Fiscalía están en una zona gris”, aclaró el fiscal, “todo esto en presencia del abogado defensor del imputado, que tendrá preguntas por hacer”.

Por otro lado, Ojeda mencionó que la víctima “para la semana que viene el Cuerpo de Psicología Forense le dio turno para tener una entrevista con la psicóloga”.

Sobre el hecho, el fiscal mencionó que “terminado el partido de River Plate, pasadas las 23 horas, mas o menos la denuncia se realizó a las 3 de la mañana”, tras lo cual “se hizo mucho trabajo”, pues se “tomó las pruebas respectivas, se hizo el examen sobre este hombre”.

Ojeda mencionó que “estaría faltando el informe físico por parte del laboratorio del Poder Judicial, ya que eso se envió a Corrientes”, pues con ello “se tendrá una idea más acabada de cómo fue el hecho”.

El fiscal aclaró sobre el imputado que “este señor, como trabajaba en el sur y es jubilado, va y viene” y que sobre este detalle “el juez tuvo en cuenta para dictar la prisión preventiva”.

Los grises en la causa

El fiscal Ojeda dijo que existe una zona gris en cuanto a los datos aportados en la denuncia. “Lo que tengo acreditado es que estuvieron dando vueltas un largo rato en la ciudad en el auto del imputado y luego terminan en la casa -del mismo-”.

Sobre la declaración del imputado, Ojeda aclaró que este decidió “abstenerse -de declarar- y que en la semana va a pedir audiencia para hacer un descargo del tipo formal. Dejar plasmado en un acta lo que quiere que la Fiscalía sepa y en función eso trabajar con los elementos que tengo como pruebas en la causa”.

El fiscal enumeró que “tengo varias entrevistas por realizar, ya que se han tomado declaraciones testimoniales”; “tengo registros fílmicos en lugares donde se ven a los dos circulando en la camioneta del imputado”, “tengo informes socio ambientales, sondeo vecinal ”. Ojeda destacó que "es una causa que en muy poco tiempo se ha generado mucha actividad".

