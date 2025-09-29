Empedrado: los estudiantes eligieron su reina y disfrutaron de su gran fiesta

Con una masiva concurrencia de jóvenes y pese a la jornada lluviosa del sábado, Empedrado disfrutó este fin de semana de su edición 58° de la Fiesta Provincial de los Estudiantes con el colorido de años anteriores.

La Perla del Paraná contó no solo con el entusiasmo de los chicos sino también de los padres ya que tuvo una amplia convocatoria de familias que ayudaron en cada desafío y presentación.

Dentro de las actividades, uno de los momentos más esperados fue la elección de la soberana que debía realizarse el sábado pero la inclemencia del tiempo obligó a que se reprograme para el domingo 28.

Como Reina Provincial de los Estudiantes resultó electa Julieta Fernández en tanto que Celeste Ledezma fue elegida primera princesa y Mia Candelaria Gómez, como segunda princesa.

Además, Milagros Paniagua resultó la primera dama de honor y Celeste Escobar, segunda dama de honor.

Por otro lado se distribuyó una amplia gama de premios en distintos rubros, tales como:

Mejor Bandera

Mejor Carroza

Mejor Mural

Mejor Promo

La estudiantina, a su vez, permitió que pudieran disfrutar de variados artistas y espectáculos musicales de primer nivel con show en vivo, frente al imponente Río Paraná que le da un marco gran atractivo turístico.

Muchos de los padres que llegaron, admitieron que les tocó estar siendo estudiantes y ahora, acompañando a sus hijos, lo cual significó vivencias muy emotivas.

El intendente municipal, José Cheme, admitió estar "muy feliz por la elección de la reina, a pesar del día traumático que hemos pasado por la cuestión climatológica. Tuvimos mucha participación con la esencia de la estudiantina".

Añadió que "uno rescata lo que han trabajado los chicos, para llegar a esta edición se han preparado todo un año y eso demuestra el interés y el crecimiento que fue tomando esta fiesta con el paso de los años y recuperando lo que es la estudiantina provincial".

Remarcó que "se trata de ponerla nuevamente en valor a este encuentro que tiene ya 58 años y una de las más antiguas de la provincia. Quiero destacar el trabajo en equipo".

Colorido

Las carrozas, verdaderas obras de arte en movimiento, iluminaron la noche con sus colores brillantes y diseños intrincados. Detrás de cada una de ellas, pudo observarse horas de trabajo y creatividad de los estudiantes, que se lanzaron con entusiasmo a la creación de estas maravillas sobre ruedas.

La masiva concurrencia de jóvenes y de las familias fue un disfrute en noches cargadas de música, baile y alegría, que reunieron a la comunidad, promoviendo la creatividad, el trabajo en equipo y la inalterable pasión por la estudiantina.