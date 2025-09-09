Venezuela y Bolivia definen su lugar para jugar el repechaje para jugar el Mundial 2026

Venezuela y Bolivia llegan a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas involucrados en la pelea por lo último que queda en disputa: el séptimo puesto que acredita el derecho a jugar un repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

La Vinotinto, lidera por el exRiver Salomón Rondón, tiene ventaja: si le gana a Colombia en el Monumental de Maturín, se asegura el repechaje sin depender de nadie. El dato que ilusiona a los venezolanos es contundente: están invictos como locales en estas Eliminatorias.

Si Venezuela empata o pierde, deberá mirar de reojo lo que pase en El Alto, donde Bolivia recibe a Brasil en los 4.090 metros de altitud del Municipal. La Verde necesita una hazaña: ganarle a la Verdeamarela y esperar que los dirigidos por Fernando “Bocha” Batista no sumen de a tres.

Así se define el último cupo sudamericano al repechaje

El séptimo puesto de la tabla mantiene en vilo a dos países separados por apenas un punto. Si hay empate en puntos, la diferencia de gol favorece ampliamente a Venezuela (-7 contra -19), un detalle que puede ser decisivo en el cierre.

Para Bolivia, la misión es clara: ganar y rezar. Para Venezuela, la historia está en sus manos.

El repechaje intercontinental: formato renovado y máxima tensión

La Fifa le dio un giro al repechaje para el Mundial 2026. Se terminó el ida y vuelta: ahora será un mini-torneo en México, con partidos en Monterrey y Guadalajara, durante la ventana Fifa de marzo de 2026.

Participarán seis selecciones divididas en dos llaves de tres equipos. En cada una, los dos de peor ranking Fifa se cruzan en una semifinal a partido único; el ganador irá a la final contra el cabeza de serie, que se define por ranking. Los dos que ganen esas finales se quedan con los últimos boletos a la Copa del Mundo.

En total, serán solo cuatro partidos: dos semifinales y dos finales.

Quiénes juegan el repechaje y qué chances tienen Venezuela y Bolivia

Por ahora, solo Nueva Caledonia tiene asegurada su presencia en el repechaje, pese a perder la final de Oceanía ante Nueva Zelanda (los neozelandeses ya están clasificados al Mundial). Las otras plazas se reparten así: el séptimo de Conmebol (Venezuela o Bolivia), el ganador de la quinta ronda de Asia, el ganador de la final de la segunda ronda de África y dos lugares para Concacaf (los mejores segundos de la tercera ronda). La Uefa no tendrá representantes en este repechaje.

El ranking Fifa puede ser clave: Venezuela está 46° y Bolivia 78°. Si la Vinotinto logra el pase, tendría grandes chances de avanzar directo a la final de su llave y evitar la semifinal.

Los antecedentes de Venezuela y Bolivia en la historia del Mundial

Para Venezuela, se trata de una oportunidad histórica ya que nunca pudo disputar la Copa del Mundo de la Fifa. Bolivia, en cambio, participó en tres ocasiones, sin superar la primera ronda: Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.

TN