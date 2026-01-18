Se suspendió el amistoso de Racing en Chile debido a la emergencia ígnia

El incendio forestal en la región de Concepción enciende las alertas en todo el suroeste de Santiago y obligó a las autoridades a suspender el amistoso programado entre Racing y Universidad de Chile, que iban a enfrentarse este domingo en el Estadio Municipal de Concepción.

La ciudad costera en el sur del país vecino se encuentra afectada por una serie de incendios, lo cual hicieron que se dispararan las alertas rojas ante la imposibilidad de detener los diversos focos que estan causando estragos en toda la región. Situación más que preocupante que cobró también relevancia en el mundo del deporte, ya que en dicha ciudad estaba programado el juego de la Academia.

Ante esta situación, finalmente este domingo por la mañana quedó oficialmente suspendido el partido. "Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona", expresaron desde el club de Avellaneda.

"Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual", añadieron desde la Academia.

Por otra parte, este partido no cuenta con una posible fecha de reprogramación dado que Racing está cerca de su estreno en el Torneo Apertura. Ahora, el equipo de Gustavo Costas regresará al país y se enfocará en su primera presentación oficial del 2026: visitará a Gimnasia de La Plata, en el Bosque, el sábado 24 de enero.

TyC Sports