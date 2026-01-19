El remero Tomás Romero inicia su camino en la categoría Senior con apoyo oficial

El remero correntino Tomás Romero mantuvo un encuentro con el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Terrile, donde realizó un balance de su último año deportivo en la categoría Sub 23 y analizó su proyección para la temporada 2026, ya dentro de la categoría Senior, la máxima del remo nacional.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Deportes, ubicada en el barrio Ferré, en un diálogo que permitió repasar el presente y los próximos desafíos del deportista.

Un año de transición deportiva

Romero definió al 2025 como un año de transición, clave en su proceso de adaptación hacia la categoría mayor. En ese marco, destacó la importancia de la preparación de pretemporada que ya se encuentra realizando con vistas a las exigencias del nivel Senior.

El deportista agradeció además el acompañamiento recibido durante el último año, que le permitió sostener su participación en competencias nacionales.

Resultado destacado en el Argentino

Uno de los principales hitos de la temporada fue el quinto puesto obtenido en el Campeonato Argentino de Remo (CAR), disputado en noviembre en la Pista Nacional de Tigre. Ese resultado lo posicionó entre los mejores exponentes del país, compitiendo con la elite del remo nacional.

Gracias a esa actuación, Romero fue incluido en el grupo de deportistas que iniciará el proceso de selección para los Juegos Odesur, que se desarrollarán este año en Santa Fe.

Antecedentes en selección nacional

Cabe recordar que el remero correntino ya formó parte de instancias de selección nacional, al quedar como primer suplente del equipo argentino Sub 23 en 2025.

En aquella oportunidad, las limitaciones presupuestarias de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados derivaron en una reducción del plantel que compitió en Asunción.

Objetivos para la temporada

La expectativa de Romero está puesta en cumplir con las exigencias del cuerpo técnico para mantenerse en consideración de cara a futuras convocatorias.

Paralelamente, la planificación deportiva, a cargo del entrenador Pablo Sanchis, responsable del club Tupá de Santa Fe, tiene como objetivo principal el Campeonato Argentino de Remo de fin de año.

Allí, el deportista correntino volverá a medirse con los mejores remeros del país.

Acompañamiento institucional

Desde la Secretaría de Deportes destacaron que el apoyo brindado en los últimos años resultó fundamental para que Romero pueda sostener su calendario competitivo, que se desarrolla mayormente en la ciudad de Tigre y, en menor medida, en la provincia de Santa Fe.