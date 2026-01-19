Corrientes: violenta pelea entre hinchas de Mandiyú en el estadio Leoncio Benítez

Un violento incidente se registró durante el domingo en el estadio Leoncio Benítez, cuando un grupo de simpatizantes del Deportivo Mandiyú protagonizó una pelea en las tribunas durante el desarrollo del encuentro correspondiente a la semifinal de ida de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

Según se pudo observar en videos que rápidamente circularon en redes sociales, al menos ocho personas se enfrentaron a golpes por causas que aún no fueron esclarecidas. El conflicto se inició en uno de los sectores de la tribuna y, minutos después, se trasladó hacia un acceso del estadio, generando momentos de tensión entre los presentes.

Mientras tanto, dentro del campo de juego el partido continuó con normalidad y Mandiyú cayó por 1 a 0 ante Guaraní Antonio Franco de Posadas, en un duelo clave por el pase a la final regional.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas detenidas ni heridos, ni tampoco si se aplicarán sanciones como consecuencia de los disturbios ocurridos en el estadio correntino.