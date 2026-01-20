El goyano Ignacio Vilas inicia su camino en el TC Pista Mouras

El piloto goyano Ignacio Vilas debutará este fin de semana, 24 y 25 de enero, en el TC Pista Mouras, una de las categorías formativas más importantes del automovilismo nacional, en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.

Vilas competirá a bordo de una Dodge del equipo Galarza Competición y será el único representante de Corrientes en esta divisional fiscalizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera (Actc).

Paso clave en su carrera deportiva

Luego de un 2025 con buenas actuaciones en la Fórmula 3 Metropolitana, el piloto de Goya dará un paso importante en su trayectoria deportiva al incorporarse a una categoría de proyección dentro del automovilismo argentino.

El debut en el TC Pista Mouras marca una nueva etapa en su desarrollo como piloto, enfrentando a competidores de distintos puntos del país.

Pruebas y adaptación al auto

Ignacio Vilas giró por primera vez con la Dodge del Galarza Competición el pasado 30 de diciembre, en una jornada de pruebas en la que mostró una rápida adaptación al vehículo.

Durante ese ensayo, el piloto correntino completó un total de 65 vueltas al circuito, registrando buenos tiempos y acumulando experiencia de cara a su estreno oficial.

Fin de semana de competencia

El debut se concretará este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras, donde Vilas participará de una nueva fecha del TC Pista Mouras, midiéndose con pilotos de todo el país en una de las categorías más competitivas del calendario nacional.