Mercado de pases: el Alavés busca al goyano Kevin Zenón

El pase de Kevin Zenón al Alavés de España está prácticamente encaminado. Boca y el club vasco avanzaron en los últimos detalles y ahora la definición depende del mediocampista, que desde hace dos mercados expresa su deseo de jugar en Europa. La propuesta española es la más firme, mientras que San Pablo corre desde atrás con una oferta similar de préstamo.

Condiciones del préstamo y tensión con Unión

La cesión sería por 18 meses, con una opción de compra fijada en 9 millones de dólares por el 100% del pase. Boca vuelve a mostrarse incómodo por tener que compartir una futura venta con Unión de Santa Fe, dueño del 20% de los derechos económicos.

Poco rodaje y presión del entorno

Zenón apenas sumó minutos en la pretemporada y no sería prioridad para Claudio Úbeda. En el segundo semestre de 2025 jugó 116 minutos en 10 partidos y marcó cuatro goles. Su representante, con contrato próximo a vencer, presiona para cerrar la salida. A mediados de la temporada pasada fue pretendido desde Europa. El Olympiacos ofreció 7 millones de dólares por el 80% del pase, aunque la propuesta fue rechazada por la dirigencia. También lo quiso el CSKA Moscú, pero Boca no aflojó sus pretensiones de aproximadamente 10.000.000 dólares, lo que complejizó su arribo al Viejo Continente en aquel entonces.

