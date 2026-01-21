Boca Unidos confirmó a Cristian Chávez y sumó su tercer refuerzo de 2026

Boca Unidos incorporó al delantero Cristian Chávez y sumó su tercer refuerzo en 2026. El club correntino oficializó en sus redes sociales al jugador de 34 años, quien llega de Midland y cuenta con varios ciclos en San Lorenzo.

De experiencia europea

Además, Chávez tiene experiencia internacional, ya que permaneció la temporada 2011/2012 en el Napoli, donde disputó 22 partidos y anotó 5 goles.

La llegada del también exjugador de Independiente se suma a los regresos de los volantes Martín Ojeda y Saúl Abecasis, quienes surgieron de las divisiones formativas.

Abecasis retorna a Boca Unidos tras dos años en Sol de América de Formosa, donde tuvo continuidad y buenas actuaciones. Ojeda, por otro lado, vuelve al club después de su paso por Olimpo de Bahía Blanca, donde jugó la última temporada en el Federal A.

Con estas incorporaciones, Lucas Batistuta busca consolidar un plantel competitivo combinando experiencia y jugadores surgidos de inferiores.