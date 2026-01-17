Boca Unidos oficializó a Lucas Batistuta como nuevo DT: así es su cuerpo técnico

El Club Atlético Boca Unidos confirmó oficialmente a Lucas Batistuta como nuevo director técnico del plantel profesional que disputará el Torneo Federal A 2026.

La confirmación se enmarca en el acuerdo estratégico alcanzado con el grupo de trabajo denominado “Proyecto Boca Unidos 2026”, integrado por empresarios correntinos que estarán a cargo del fútbol de la institución.

Batistuta estará acompañado por José Villarruel como ayudante de campo y Hugo Díaz como preparador físico.

Nueva etapa en el club

La confirmación se da luego de que la Comisión Directiva informara, días atrás, la formalización de la alianza con el mencionado proyecto. El objetivo principal es garantizar la participación de Boca Unidos en el próximo Federal A y sentar las bases de una nueva etapa deportiva.

Además del cuerpo técnico, el proyecto contempla una reestructuración integral del área fútbol. José Chamot fue designado como director deportivo del club y será el ideólogo de los cambios. Por otro lado, Alberto Boggio ocupará el rol de coordinador general y estará a cargo de las divisiones inferiores.