Prendieron fuego un auto que estuvo implicado en un millonario robo en Corrientes

En la madrugada de este viernes, un automóvil Fiat Palio de color blanco fue destruido por un incendio en la zona del acceso al barrio "Mejoral" de la ciudad de Santo Tomé.. El vehículo estaba estacionado frente a un domicilio particular y las autoridades están investigando las causas del hecho.



Según fuentes cercanas a la causa, el propietario del rodado estuvo involucrado en el robo millonario cometido en el domicilio del comerciante y empresario del transporte Aguedo Rojas en diciembre pasado. En ese hecho, se habrían robado unos $37 millones, según describió el portal Digital Santo Tomé.

La Policía de Corrientes, a través de la Comisaríay tres motocicletas adquiridas, al parecer con el dinero robado.



Sin embargo, se presume que entre los detenidos hubo "cortocircuitos" sobre el paradero del resto del dinero que se habrían llevado, estimó la misma fuente periodística. Ahora, con el incendio del automóvil, surgen varias hipótesis sobre lo sucedido.



Una especulación en tal sentido sostiene la hipótesis de una venganza. Las autoridades investigan todas las pistas posibles. El vehículo había estado secuestrado por orden judicial solamente durante un par de semanas.

La investigación sigue en curso y se espera que se esclarezcan los hechos en los próximos días y trabajan para encontrar a los responsables del incendio.