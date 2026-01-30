¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SUCEDIO EN SANTO TOME

Prendieron fuego un auto que estuvo implicado en un millonario robo en Corrientes

Se trata de un Fiat Palio retenido por la Justicia durante la investigación de la sustracción de $37 millones a un empresario local la noche de Navidad del 2024.

Por El Litoral

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 18:08
En la madrugada de este viernes, un automóvil Fiat Palio de color blanco fue destruido por un incendio en la zona del acceso al barrio "Mejoral" de la ciudad de Santo Tomé.. El vehículo estaba estacionado frente a un domicilio particular y las autoridades están investigando las causas del hecho.


Según fuentes cercanas a la causa, el propietario del rodado estuvo involucrado en el robo millonario cometido en el domicilio del comerciante y empresario del transporte Aguedo Rojas en diciembre pasado. En ese hecho, se habrían robado unos $37 millones, según describió el portal  Digital Santo Tomé.

La Policía de Corrientes, a través de la Comisaría Segunda de esa ciudad, está a cargo de la investigación, en colaboración con directivas de la Fiscalía en turno que busca esclarecer los hechos. Cabe recordar que dos personas fueron detenidas por el robo al empresario perpetrado la Navidad del 2024 y solo se recuperaron $11 millones y tres motocicletas adquiridas, al parecer con el dinero robado.


Sin embargo, se presume que entre los detenidos hubo "cortocircuitos" sobre el paradero del resto del dinero que se habrían llevado, estimó la misma fuente periodística. Ahora, con el incendio del automóvil, surgen varias hipótesis sobre lo sucedido.


Una especulación en tal sentido sostiene la hipótesis de una venganza. Las autoridades investigan todas las pistas posibles. El vehículo había estado secuestrado por orden judicial solamente durante un par de semanas.
La investigación sigue en curso y se espera que se esclarezcan los hechos en los próximos días y trabajan para encontrar a los responsables del incendio.

