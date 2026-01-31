San Martín comenzó su gira por Córdoba con una derrota

San Martín no pudo sostener el ritmo del cuarto inicial y perdió frente a Instituto en el inicio de su gira por Córdoba en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El encuentro, que se jugó este sábado al mediodía en el estadio Ángel Sandrin, favoreció al local 80 a 75. Pese a la derrota, San Martín se mantiene en el 12º lugar pero ahora con récord negativo: 10 triunfos y 11 caídas, mientras que Instituto sigue octavo (10-9).

En el equipo correntino se destacaron en el goleo Víctor Fernández con 16 puntos, terminó con una molestia física, y Franco Méndez con 10. Estuvo ausente por paternidad Salvador Giletto y el brasileño Daniel Moreira solamente vio acción menos de 5 minutos.

Instituto tuvo como principales referentes ofensivos a Nicolás Copello con 22 puntos y Anton Cook con 20.

En un juego tan parejo, la banca marcó diferencia. Los suplentes de San Martín aportaron 26 puntos y los del local sumaron 41.

Lo mejor del Rojinegro se vio durante el cuarto inicial que lo ganó 23 a 10 gracias a un triple de Gerónimo Ramallo. El equipo correntino tardó en anotar pero después se hizo fuerte en defensa y con los puntos de Gastón García y Lucas Gargallo dominó las acciones.

La reacción cordobesa llegó en el segundo capítulo donde se impuso 24 a 10. En este pasaje se invirtieron los roles, Instituto impuso condiciones desde la defensa y contó con un Nicolás Copello intratable en la ofensiva.

San Martín no puso sostener la intensidad del juego y perdió efectividad en el ataque, así quedó abajo en el marcador 44 a 43.

En el tercer cuarto, el juego fue irregular. Comenzó con dominio de Instituto (38 a 33), lo dio vuelta San Martín (41 a 38) con un pasaje de Méndez junto a Berra, pero el local tuvo un mejor cierre bajo la batuta de Copello para adelantarse 56 a 47.

Instituto, dirigido por el exDT de San Martín Sebastián González, tomó el control del encuentro en la recta final. Whelan y Cook aparecieron en diferentes momentos para mantener una distancia que rondó los 10 puntos.

En el inicio del cuarto, San Martín contó con un buen pasaje de Leonel Schattmann y después se sumó Fernández para darle incertidumbre al desenlace.

Un triple de Gastón García dejó a San Martín tres puntos abajo pero con solamente 3 segundos por jugar y Copello desde la línea definió el pleito para la Gloria.

La próxima parada de San Martín en su gira por Córdoba será este lunes cuando visite a Atenas desde las 21 hs. En tanto que el miércoles 4, el Rojinegro visitará a Independiente de Oliva.