Mercado de pases: Racing mueve el tablero con la incorporación de Valentín Carboni

Racing dio el gran golpe del mercado de pases y se encuentra a una firma de distancia de completar la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026. Ante la falta de minutos en el Genoa, el Inter de Milán puso punto final a su actual cesión y acordó con la dirigencia encabezada por Diego Milito, que logró quedarse con el talentoso volante creativo.

Racing e Inter había acordado el préstamo, pero restaba definir si iba a ser por seis meses o un año, teniendo en cuenta que la temporada en Europa finaliza en junio y el Neroazzurro quizás lo iba a querer para ese momento. Finalmente, la cesión es por un año, lo que querían en Avellaneda.

Carboni, quien el sábado estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en el empate entre Genoa y Pisa, viajaría este mismo domingo a Buenos Aires para ya sumarse al plantel conducido por Gustavo Costas en el inicio de la semana.

El vínculo que une a Milito con Inter fue importante para llevar a buen puerto la negociación como así también la predisposición del juvenil de 20 años, quien no dudó en poner el ofrecimiento de Racing por encima de otros que tenía para quedarse en Europa.

La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino sedujo al jugador, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a la Selección Argentina.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Carboni, quien es muy considerado por Scaloni y formó parte de la Copa América que ganó Argentina en 2024, sabe que se jugará en estos seis meses la chance de jugar la máxima cita.

Durante la actual temporada, el volante surgido de las inferiores de Lanús participó en 15 encuentros entre Serie A y Copa Italia, logrando anotar en una sola ocasión. Su falta de continuidad es evidente, ya que apenas integró la alineación titular en seis oportunidades.

