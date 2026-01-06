El Abierto de Australia marcó un récord al aumentar sus premios

El Abierto de Australia anunció los premios de la temporada 2026 y estableció un nuevo récord en el torneo, que repartirá 64 millones de euros en premios. Esto representa un aumento del 16% respecto al año pasado y es el más grande en la historia de este Grand Slam.

Los campeones de cada uno de los cuadros individuales se embolsarán 4.1 millones de dólares, lo que supone un aumento del 19 por ciento. En tanto, el subcampeón recibirá 1.4 millones, un 13% de incremento respecto al año pasado. Los semifinalistas, por su parte, se quedarán con 840 mil dólares, según anunció la organización.

La inversión “refleja el compromiso de Tennis Australia de apoyar las carreras de tenis en todos los niveles, desde estrellas en ascenso hasta campeones de Grand Slam, y garantizar que el deporte siga siendo sustentable para todos los competidores”.

En tanto, también se aumentará en un 16% el dinero a repartir en las rondas de la fase previa, buscando la democratización del tenis y mejorar las condiciones de los jugadores que están fuera del top-100.

Todos los premios del Australian Open

Fase previa (Qualy)

Q1: 27.260$ USD

Q2: 38.367$ USD

Q3: 56.226$ USD

Estas fases tendrán un aumento del 16 por ciento.

Cuadros finales individuales

Primera ronda: 100.994$ USD

Segunda ronda: 151.490$ USD

Tercera ronda: 220.630$ USD

Octavos de Final: 323.120$ USD

Cuartos de final: 504.874$ USD

Semifinal: 841.444$ USD

Final: 1.447.283$ USD

Campeón: 2.793.593$ USD

