Se estira la negociación entre River y San Lorenzo por Romaña

¿Qué pasa con Jhohan Romaña en San Lorenzo? ¿Lo venden? ¿Se queda para jugar la Copa Sudamericana? Las preguntas sobrevuelan alrededor del defensor colombiano que en el arranque de la pretemporada del Ciclón en La Plata prendió la luz de alerta al no subirse al micro junto al resto del plantel ¿para presionar por su salida? Lo cierto es que este martes reapareció y se puso a disposición del entrenador Damián Ayude.

El zaguero de 27 años es una de las figuras del club de Boedo. Y tenía una promesa de venta sobre la mesa que le había hecho el expresidente de la institución, Marcelo Moretti. Sin embargo, por ahora la única oferta concreta que llegó al Ciclón fue de River y resultó insuficiente para Sergio Costantino, el presidente provisorio azulgrana, que hace lo posible para no regalar el patrimonio aunque sabe que necesita dinero fresco.

Romaña participó sin problemas del entrenamiento del lunes por la mañana, pero luego se retiró en su auto particular y no viajó junto al plantel a La Plata, donde San Lorenzo realiza la preparación veraniega.

Las versiones de todo tipo no tardaron en circular por las redes y los medios, algunas de la cuales indicaban que se bajaba de la pretemporada porque quería ser transferido. Desde Boedo avisaron que su ausencia fue por trámites personales.

Marcelo Gallardo lo quiere pero la dirigencia del Millonario se quedó en el ofrecimiento de 2,5 millones de dólares por la mitad del paseo, mientras que del lado azul y rojo están firmes en pedir 5 millones por el 80 por ciento.

Las conversaciones se estancaron en ese punto y por ahora no volvieron a reflotarse. A fin del año pasado hubo un sondeo desde el fútbol árabe, pero tampoco prosperó. Mientras tanto, el colombiano se mostró sonriente en los trabajos realizados en el predio CN Sports, donde se aloja la delegación del Ciclón.

Si se va o se queda, eso está por verse. El mercado es extenso.

