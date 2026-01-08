Atlético de Madrid vs. Real Madrid se enfrentan por el pase a la final de la Supercopa

En el King Abdullah Sports City, Atlético de Madrid y Real Madrid se verán las caras este jueves a las 16.00, por la segunda semifinal de la Supercopa de España. El Colchonero arrancó el año con un empate ante Real Sociedad por La Liga, mientras que el Merengue vapuleó 5-1 al Betis. En caso de empate, se definirá por penales al segundo finalista para jugar por el título ante el vencedor de Barcelona-Athletic.

Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Madrid a la Supercopa de España

Atlético de Madrid arrancó la temporada con un empate 1-1 ante Real Sociedad y cortó la racha de cuatro victorias al hilo que acumulaba. El Colchonero, que tiene 38 puntos en La Liga, regresa a la Supercopa tras estar ausente el año pasado y se ilusiona con conseguir el trofeo, que no lo consigue desde 2014. Nico González, que se lesionó en el último partido del 2025, no estará disponible para el Cholo Simeone en este duelo crucial.

Real Madrid, que en la última final de esta edición cayó 5-2 ante Barcelona, irá en busca de su 14° Supercopa. En el primer partido del año, el Merengue derrotó 5-1 a Betis y sigue 2° en La Liga, a 4 unidades del líder Barcelona. Dean Huijsen completó el entrenamiento con el resto del grupo y volverá a estar a disposición. Por otro lado, Kylian Mbappé no se recuperó y no fue citado por Xabi Alonso.

El ganador enfrentará a Barcelona en la gran final de la Supercopa de España, que goleó 5-0 a Athletic Club de Bilbao en la otra semifinal con goles de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha (x2).

El probable once inicial de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por la Supercopa de España

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

La posible formación de Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por la Supercopa de España

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García, Vinicius Junior. DT: Xabi Alonso.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por la Supercopa de España: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 16.00

TV: Flow Sports

Árbitro: Mateo Busquet

VAR: Javier Iglesias

Estadio: King Abdullah Sports City

TyC Sports