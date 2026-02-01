Alcaraz hizo historia y venció a Djokovic en la final del Australian Open 2026

¡Histórico momento en Melbourne Park! Carlos Alcaraz (1°) venció a Novak Djokovic (4°) en la gran final del Australian Open 2026 por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en 3 horas de partido para alzar el 25° título de su carrera y completar el prestigioso Career Grand Slam.

El tenista de 22 años, número uno del mundo durante 56 semanas y dueño de 24 trofeos, incluyendo seis de Grand Slams (US Open 2022-2025, Wimbledon 2023-2024 y Roland Garros 2024-2025), inició oficialmente su temporada aterrizando directo en Melbourne Park.

Allí, como máximo preclasificado y contendiente al Career Grand Slam, superó los desafíos propuestos por el australiano Adam Walton (6-3, 7-6, 6-2), el alemán Yannick Hanfmann (7-6, 6-3, 6-2), el francés Corentin Moutet (6-2, 6-4, 6-1), el estadounidense Tommy Paul (7-6, 6-4, 7-5), el australiano Alex de Miñaur (7-5, 6-2, 6-1) y el alemán Alexander Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5).

Protagonizando el décimo capítulo de la rivalidad, frente a un público ansioso de una gran velada de tenis dentro de la Rod Laver Arena, el balcánico tomaría por sorpresa a su contrincante moviendo rápidamente las fichas en el inicio del encuentro para ponerse adelante a los 14 minutos de la puesta en marcha del reloj. Un alto nivel que incluso despertó la frustración de Carlos Alcaraz al punto de reclamarle a su equipo que era "imposible".

Pero, como era de esperarse, el pupilo de Samuel López elevó su rendimiento, haciendo especial hincapié en sus turnos de servicio y achicando la cantidad de errores para abrir una nueva etapa dentro del partido y captar casi por completo el control dictando el ritmo a su gusto y desgastando al serbio con puntos excepcionales en cada ángulo de la pista.

Finalmente, luego de 3 horas de acción, Carlos Alcaraz, de 22 años y 258 días, se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para hacerse con su 25° título y completar el prestigioso Career Grand Slam, convirtiendo el más joven en alcanzarlo al superar al estadounidense Don Budge (22 años y 355 días), que lo había logrado en 1938.

Es, además, el sexto en conseguirlo en la Era Abierta, detrás de Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

