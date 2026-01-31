Murió un correntino atropellado por un menor de edad en Neuquén

Un joven motociclista de 24 años murió luego de permanecer tres días internado por las graves heridas sufridas en un siniestro vial ocurrido en la ciudad de Neuquén. El hecho se produjo cuando la víctima circulaba en su moto y fue alcanzada por un auto conducido por un adolescente de 16 años.

El impacto ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 0.50, y el fallecimiento se confirmó el lunes por la noche, en el hospital Castro Rendón de esa ciudad.

“Lo chocó de atrás y lo hizo volar contra una panadería”



Según relataron testigos del hecho, ambos vehículos circulaban de oeste a este, por carriles distintos. De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer la familia, el auto embistió a la moto desde atrás. “Venía muy fuerte el del auto y lo chocó de atrás. A Antonio lo hizo volar prácticamente contra la persiana de una panadería que hay en la esquina”, relató Nicolás Zelaya, amigo de la familia, en diálogo con Lu5.

Sobre la maniobra previa al choque, los testimonios no son concluyentes, “uno dijo que dobló en rojo y otro que quiso girar a la derecha y se llevó puesta la moto”, agregó.

Internación, fallecimiento y falta de información



Tras el impacto, Antonio Altamirano fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde permaneció internado durante tres días hasta que finalmente murió.

La familia denunció que no hubo información oficial inmediata ni cobertura del hecho en las primeras horas, “nos enteramos de lo que pasó por gente que nos contactó por redes sociales. No salió en ningún lado”, afirmó Zelaya.

El conductor es menor y quedó en libertad



El auto era conducido por un adolescente de 16 años, que fue demorado y trasladado a una comisaría de menores, pero recuperó la libertad a las pocas horas. “En Tránsito nos dijeron que no le podían hacer alcoholemia porque era menor de edad”, explicó el amigo de la familia.

Además, denunciaron que no les tomaron la denuncia penal en un primer momento, “queríamos hacer la denuncia y no nos la tomaron. Solo nos dieron un acta del accidente”, señalaron. Recién tras el fallecimiento del joven, la causa pasó a Fiscalía.

Reclamo por cámaras y avances judiciales



Ante la falta de certezas, la familia decidió contratar un abogado para solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. “Dicen que los videos duran poco y se borran. Tuvimos que movernos rápido para que no desaparezcan”, advirtió Zelaya.

La familia también aseguró que nunca fue contactada por los responsables legales del menor ni por el titular del vehículo.

El dolor de no poder trasladar el cuerpo a Corrientes

Antonio Altamirano era oriundo de San Miguel, Corrientes, y vivía en Neuquén desde hacía seis meses. Su familia quiso trasladar el cuerpo a su provincia natal, pero el costo fue determinante. “Consultamos con empresas privadas y nos pasaron entre 7,5 y 8 millones de pesos para el traslado del cuerpo”, detallaron.

Debido a que el caso quedó bajo investigación judicial, el cuerpo permanecerá por ahora en Neuquén.

En medio del dolor, la familia pide que el caso se haga público y avance la investigación. “Antonio se estaba muriendo en una cama de hospital y el chico ya estaba en su casa. Queremos que haya justicia social y que esto no quede impune”, expresó Zelaya.