Paciente internado en Corrientes fue trasladado a Tucumán en un operativo aéreo

Un hombre de 52 años que se encontraba internado en el Hospital Samuel Robinson, en la localidad de Monte Caseros, fue trasladado el sábado a Tucumán a través de un operativo de regreso sanitario (Medevac), tras sufrir lesiones en un accidente ocurrido mientras viajaba en busca de trabajo.

El procedimiento fue coordinado por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, en articulación con autoridades sanitarias correntinas, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención médica y el acompañamiento del paciente y su familia.

Coordinación interprovincial

El traslado terrestre se realizó desde el hospital correntino hasta un aeropuerto cercano, ubicado en la ciudad de Concordia, desde donde se concretó el vuelo sanitario hacia Tucumán.

Desde la División del Servicio Social se informó que durante todo el proceso la familia del paciente fue asistida, asesorada y acompañada por una trabajadora social.

Traslado en ambulancia desde el hospital correntino

La derivación en ambulancia fue organizada siguiendo instrucciones del ministro de Salud Pública de Tucumán y en coordinación con el Ministerio de Salud de Corrientes. En ese marco, se estableció contacto con el director de Emergencias, doctor Levatti; el director del Hospital Samuel Robinson, doctor Ceccati, y la directora de Administración, Marianella Arriela.

El traslado fue autorizado y ejecutado en una ambulancia conducida por Ricardo Gudi, con la asistencia de la enfermera Noelia Quiroz.

Recepción en Tucumán

Para garantizar la continuidad asistencial al arribar a destino, se dispuso la participación de un médico y un enfermero, quienes coordinaron la recepción del paciente en la guardia del Hospital Padilla.

Posteriormente el paciente, junto al equipo médico fueron trasladados a Tucumán en la aeronave sanitaria.