Comunicaciones recibirá a Colón de Santa Fe por la Liga Argentina en Corrientes

Comunicaciones se prepara para un nuevo compromiso en la Conferencia Norte de la Liga Argentina. El próximo lunes 2 de febrero, desde las 21.30, el equipo aurinegro será local ante Colón de Santa Fe, con el objetivo de continuar escalando posiciones en la tabla.

El encuentro se disputará en el estadio de Comu y contará con el arbitraje de Gustavo Danna y Martín Pietromonaco, mientras que el comisionado técnico será Luis Manuel Duarte.

El presente del aurinegro

El conjunto correntino llega al cruce tras un triunfo ante Villa San Martín de Chaco por 84 a 71, resultado que le permitió sostener su fortaleza como local, condición en la que se mantiene invicto en este 2026.

Con ese rendimiento, Comunicaciones se ubica en la séptima posición de la tabla de la Conferencia Norte, con un récord de nueve victorias y ocho derrotas.

El rival

Colón de Santa Fe también atraviesa un momento positivo. En su última presentación venció como local a Jujuy Básquet por 89 a 67 y se posiciona en el puesto 16, con cinco triunfos y once caídas.

No existen antecedentes entre ambos equipos en esta competencia, ya que si bien compartieron la Conferencia Norte en la temporada pasada, lo hicieron en zonas diferentes.

La palabra de Franger Pirela

En la previa del partido, el escolta Franger Pirela analizó el último triunfo y anticipó el cruce ante Colón. “Tuvimos buenas sensaciones respecto al partido, hicimos las cosas correctas y lo que habíamos preparado en los entrenamientos. Ahora nos preparamos para jugar con Colón; es un partido importante en casa y ante nuestra gente”, señaló.

El jugador venezolano también se refirió a las exigencias de la categoría. “Es una liga muy exigente, muy física, con muchos viajes y períodos de recuperación muy cortos. Me voy adaptando de la mejor manera posible, tratando de estar siempre al 100% para entregarlo todo al equipo”, expresó.

Pensando en el desarrollo de la temporada, Pirela remarcó la importancia de mantener la regularidad. “Hay que ir partido a partido, ajustando detalles, siempre pensando en los playoffs, que es hacia donde apuntamos”, afirmó.

Además, destacó el crecimiento personal en su juego y el respaldo del cuerpo técnico. “Estoy trabajando el tiro de larga distancia día a día y las cosas me van saliendo con la confianza que me dio desde el primer día el Titi Barsanti”, indicó.

Por último, subrayó una de las fortalezas del plantel. “Tenemos una rotación muy larga, con jugadores excelentes. Trabajamos todos en la misma línea, cumpliendo los roles para sacar buenos resultados”, concluyó.