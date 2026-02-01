¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes: atraparon a un adolescente que había robado varios elementos de una vivienda

Se trata de un menor de 16 años, quien fue rastreado luego pusiera a la venta una bicileta, que había robado momentos antes, por partes.

Por El Litoral

Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 11:08

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un menor de edad en la localidad de Santa Rosa, quien había robado varios elementos de una vivienda.

El operativo inició tras la denuncia que informó que durante la madrugada del sábado alguien había ingresado a un domicilio de donde robaron varios elementos.

Esto motivó una investigación, dando con una bicicleta que había sido sustraída y puesta a la venta por partes, dando así con el cuadro del rodado y otras partes.

Las pericias continuaron hasta dar con el autor del hecho, un menor de 16 años, así como otros elementos robados como ser medias para la venta, cintas métricas y tenazas.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.


 

