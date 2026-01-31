Puente Chaco–Corrientes: hallaron una motocicleta abandonada y se desplegó un operativo de búsqueda de personas

Una motocicleta fue abandonada este sábado al mediodía sobre la vereda peatonal del puente General Manuel Belgrano, en el carril descendente hacia la provincia del Chaco. El hecho está en investigación por parte de las autoridades, quienes comenzaron un operativo de búsqueda.

Al llegar al lugar, policías de Barranqueras corroboraron la presencia de la motocicleta tipo cross, marca Motomel Skua 150, de color negro, blanco y rojo.

Sobre el tablero de encendido encontraron un casco y una billetera con documentación, además de la cédula de identificación del vehículo. Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal de turno, María Candela Valdez.

La moto fue trasladada a la casilla policial del barrio San Pedro Pescador, donde quedó formalmente secuestrada, con la presencia de testigos.

Operativo de búsqueda

En paralelo, y como parte del procedimiento, se solicitó la colaboración de distintas áreas, entre ellas Bomberos, Prefectura Naval Argentina y el Departamento de Búsqueda de Personas, con el objetivo de establecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, las autoridades continúan con los trabajos de búsqueda en el río Paraná, mientras se intenta establecer la identidad y el paradero de la persona presuntamente involucrada.

Durante el operativo, el tránsito sobre el puente se mantuvo habilitado, con presencia policial preventiva.